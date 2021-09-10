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В четверг, 9 сентября, депутат Государственной Думы, советник Мэра Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин встретился со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУТУ и молодыми специалистами строительной отрасли Москвы. Открывая встречу, Владимир Ресин рассказал о проектах Правительства Москвы, направлениях развития столицы и ответил на вопросы молодежи.

— Сегодня городские власти особое внимание уделяют восстановлению исторической памяти, доступной и комфортной среде жизни, улучшению дорожно-транспортной сети мегаполиса, здоровью москвичей и созданию достойных условий жизни для каждой семьи. Главная задача столичных властей — чтобы москвичам всех возрастов было комфортно и удобно жить, — подчеркнул депутат.

Он отметил, что эпидемия коронавируса показала, что комфортная городская среда — важнейший элемент и основа развития всего общества.

— Граждане имеют право жить в удобной квартире или доме, в районе, где есть все необходимое для работы и отдыха, где есть новые рабочие места. Реновация постепенно приведет нас к этому идеалу, — добавил парламентарий.

Владимир Ресин отметил, что столица реализует целый ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности, «Индустриальные кварталы» — комплексное развитие территорий бывших промзон в Москве. Депутат поделился предварительными итогами работы Стройкомплекса за этот год и планами будущего развития столицы. Так, за 8 месяцев 2021 года в Москве построено 37 объектов образования, до конца года построят еще 12 школ и 10 детсадов. Программа реновации стремительно набирает обороты: до конца года намечено ввести около 1,5 млн кв. метров нового жилья; подобрано 513 «стартовых» площадок, что позволяет начать переселение более 250 тыс. москвичей. Построено 26 спортивных и социальных объектов. За 10 лет в Москве возведено 103 храмовых комплекса. Идет реализация проекта, не имеющего аналогов по масштабам и темпам работ — строительство самой протяженной в мире подземной кольцевой линии метро. Намечено завершить возведение 9 станций БКЛ. В рамках развития сети МЦД будет открыто ещё 6 вокзалов.

Если уровень жизни в Москве будет одним из самых высоких, это привлечет туристов, будет расти экономика, пополняться бюджет города. Соответственно, будут реставрироваться памятники архитектуры и восстанавливаться храмы, будет развиваться наука и культура, считает Владимир Ресин.

Говоря об экологическом состоянии мегаполиса, Владимир Ресин напомнил, что с января прошлого года в Москве действует система раздельного сбора отходов. Кроме того, в столице приняты зеленые стандарты в строительстве, требования к топливу, множество других инициатив, улучшающих экологию.

— Значительный эффект дало интенсивное озеленение столицы: за последние годы в городе высажено около восьми миллионов новых деревьев и кустарников. Москву считают одним из самых зеленых городов мира. По подсчетам специалистов, около 90 процентов москвичей имеет доступ к зеленым территориям в шаговой доступности, — резюмировал спикер.

Отвечая на вопросы студентов, Владимир Ресин подробно остановился на деятельности депутата – законном представителе интересов избирателя:

— Обратиться к своему депутату с просьбой или жалобой — право каждого. Нужно делать все возможное, чтобы защищать права граждан в рамках существующего законодательства. Наш долг — слушать и слышать, что город и его жители хотят нам сказать, какие именно улучшения в своей жизни они хотят видеть, с какими проблемами сталкиваются, — рассказал он.

Завершая встречу, Владимир Ресин напомнил молодым слушателям о важности активной гражданской позиции и участии в выборах и политической жизни страны как факторе, формирующем будущее России.

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Департамента территориальных органов власти г. Москвы Вера Степаненко, начальник Управления Департамента строительства г. Москвы Сергей Сергиевич, проректор РЭУ им. Г.В.Плеханова Ксения Якимова, заместитель заведующего Базовой кафедрой «Управление программами и проектами «Capital Group» Ирина Владимирова, ректор Института дополнительного профессионального образования, почетный профессор МГУТУ им К.Г. Разумовского Валентина Иванова.