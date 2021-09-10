Депутат ГД Ирина Белых — о самом таинственном месте на карте Москвы

Фото: Сергей Николаев

Для каждого москвича словосочетание «Сухарева башня» — символ мистической истории столицы, утраченного облика старого города, навсегда сохранившийся в легендах и памяти жителей первопрестольной. Депутат ГД Ирина Белых, родившаяся в Москве, рассказала о том, какую роль играл этот уникальный памятник архитектуры в жизни горожан:

— Сухареву башню, возвышавшуюся на одноименной площади до 1934 года, конечно, я никогда не видела. Но тем удивительнее, что каждый раз, находясь в центре Москвы, я невольно ищу её взглядом. И очень хочу, чтобы память о ней не уходила. Ведь ее поразительная история неразрывно связана и с Москвой ушедшей, и с Москвой настоящей. Сухареву Башню называли «Невестой Колокольни Ивана Великого»: настолько эти два эти творения подходили друг другу!

Есть один небольшой московский музей, который снял фильм о Сухаревой башне. Я неоднократно смотрела этот фильм, видела реакцию людей на него. В конце, когда башню сносят, все воспринимают её как нечто живое, которое разрушили, несправедливо вычеркнули из памяти. И эта поспешность и безальтернативность в принятии решения о сносе памятника породили среди москвичей множество слухов и таинственных легенд, многие из которых пересказываются до сих пор. Я слышала, например, о том, что якобы в подвалах башни находилась библиотека Ивана Грозного, а добраться до заветного собрания книг можно было, только разрушив здание до основания.

Еще старожилы рассказывали, что Сухарева башня считалась в народе местом обитания потусторонних сил, и чтобы покончить с суевериями, новая власть решила действовать радикально – уничтожить вместе с самим зданием и народную память. Однако, вышло совсем наоборот: по воспоминанием людей, присутствовавших при сносе башни, в толпе зевак неожиданно появился сухой старик в старинном камзоле и строго пригрозил кому-то пальцем. С тех пор живет уже новая легенда: если увидишь на Сухаревой площади фигуру старика – тебя ожидает важное известие. Конечно, это народный вымысел, но ведь он подтверждает, что память о башне жива.

СПРАВКА:

Сухарева башня была построена в 1695 году. На протяжении своей истории она была одной из главных московских достопримечательностей — не меньшей по значимости, чем Кремль и колокольня Ивана Великого. Архитектор Сухаревой башни Михаил Чоглоков, а название свое она получили в честь Лаврентия Сухарева — командующего стрелецким полком, который во время попытки переворота уверенно встал на сторону Петра Первого. В башне изначальнорасполагалась «полковая изба» стрельцов, здесь же обучали фехтованию.

С1701 года Сухарева башня стала символом таинственных городских легенд. На высокой башне, напоминавшей корабль с мачтой, на третьем ярусе всегдагорел свет. Тамрасполагался первый в России технический университет — Школа математических и навигацких наук, возглавляемая Яковом Брюсом. Потомок наследников шотландского престола, он в считанные годы сделал головокружительную карьеру в царском войске и стал ближайшим соратником Петра I, поехав с ним в европейское путешествие. Оттуда царский фаворит привез сотни книг и манускриптов, в том числе принадлежавших знаменитым средневековым алхимикам.

Говорили, что именно в Европе Брюс увлекся тайными знаниями, заразив этим как самого царя, так и его друзей — Франца Лефорта и Алексея Меньшикова. С этого и началась мистическая история башни: древние манускрипты, таинственные опыты, даже печать Соломона – все,это по московским преданиям, было связано с личностью Якова Брюса и Сухаревой башней. Но никаких артефактов до сих пор учеными и археологами обнаружить так и не удалось.По проекту Генеральной реконструкции Москвы в 1934 году башня была полностью разрушена.