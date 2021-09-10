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Глава ЦБ Набиуллина не исключает увеличения ключевой ставки выше семи процентов

Виктория Сикерина

Экономика
Глава ЦБ Набиуллина не исключает увеличения ключевой ставки выше семи процентов
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может увеличиться выше семи процентов. Такое мнение она высказала в пятницу, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, такие меры позволят вернуть показатель инфляции к четырем процентам и настроить денежно-кредитную политику государства.

— Чтобы ситуация таким образом развивалась, понадобится не одно повышение ставки — мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7 процентов, — отметила Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что ключевая ставка не вырастет до двухзначных значений. Однако заявления о допущении смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) России пока преждевременны.

— Пока рано утверждать, что уже осуществленных повышений ключевой ставки будет заведомо достаточно для возвращения инфляции к цели, поэтому возможно и не одно повышение, но о том, когда может ЦБ начать снижать ставку говорить еще совсем преждевременно, — цитирует главу ЦБ ТАСС.

В пятницу, 10 сентября, банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее повышение ключевой ставки является пятым кряду, а установленный показатель — максимальным с октября 2019 года.

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