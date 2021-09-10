Банк России поднял ключевую ставку пятый раз подряд

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Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее повышение ключевой ставки является пятым кряду, а установленный показатель — максимальным с октября 2019 года.

Финансовый регулятор отметил, что решение продиктовано намерением снизить темпы инфляции в стране, а также укрепить курс национальной валюты.

— Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, — говорится в сообщении.

При этом, согласно оценке регулятора, инфляция, по данным на 6 сентября, составила 6,74 процента.

В случае развития ситуации «в соответствии с базовым прогнозом» ЦБ допускает дальнейшее повышение ставки.

В конце августа пресс-служба Банка России рассказала, что в 2022 году могут внедрить трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СПБ). Подобное решение позволит выполнять переводы через СБП в другие страны так же удобно, как внутри России.

Переводы сделают быстрыми и доступными, а банки смогут предоставлять россиянам дополнительные услуги по таким операциям. Программу могут реализовать и при сотрудничестве с аналогичными зарубежными системами, и при взаимодействии с иностранными банками.