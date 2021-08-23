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ЦБ РФ решил ввести трансграничные переводы через Систему быстрых платежей в 2022 году

Анастасия Волоснова

Экономика
ЦБ РФ решил ввести трансграничные переводы через Систему быстрых платежей в 2022 году
Фото: moscow-live

Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей могут внедрить в 2022 году. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказали в пресс-службе Банка России.

Подобное решение позволит выполнять переводы через СБП в другие страны так же удобно, как внутри России. Переводы сделают быстрыми и доступными, а банки смогут предоставлять россиянам дополнительные услуги по таким операциям.

Программу могут реализовать и при сотрудничестве с аналогичными зарубежными системами, и при взаимодействии с иностранными банками, говорится на сайте ЦБ.

В МИД 23 августа оценили угрозу отключения России от системы SWIFT. Сообщалось, что Россия не ставит себе цель создать альтернативную SWIFT-систему в кратчайшие сроки. Даты завершения работы пока неизвестны.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч мировых организаций. Это частная компания, поэтому представители Евросоюза не могут выбирать отдельные страны, чтобы отключить их.

До этого в МИД РФ предупредили об угрозе отключения России от SWIFT из-за США и сообщили, что готовится решение на этот случай. Представитель SWIFT позже заявил, что Россию не собираются отключать от системы.

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