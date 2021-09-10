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Ласковый убийца: врач назвал пять симптомов сахарного диабета

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ласковый убийца: врач назвал пять симптомов сахарного диабета
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва» 

Сахарный диабет протекает длительно и бессимптомно. Однако можно выделить пять основных жалоб повышенного сахара в крови. Об этом в беседе с Вечерней Москвой рассказал врач-эндокринолог больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет.

По ее словам, в бешенном ритме времени люди порой забывают о проверке своего здоровья. А когда выявляют серьезные заболевания, например, сахарный диабет, пациент уже имеет множественные осложнения, которые требуют отдельной терапии или вовсе не поддаются лечению.

— Сахарный диабет называют ласковым убийцей. Особенностью данного заболевания является длительное бессимптомное течение. Выявляется сахарный диабет чаще всего в рамках профосмотра или при появлении особых симптомов. Мы попробуем обозначить пять самых частых жалоб повышенного сахара в крови: первое — жажда, выраженная сухость кожи и слизистых, второе — частое мочеиспускание, третье — зуд кожи и слизистых вследствие кожных, мочевых, генитальных инфекций, — сказала Фурлет.

Четвертым симптомом сахарного диабета может быть снижение зрения. Например, развитие катаракты, повреждение мелких сосудов сетчатки глаза и повреждение зрительного нерва. Пятым — нарушение чувствительности конечностей вследствие повреждения нервных окончаний и мелких сосудов ног и рук.

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