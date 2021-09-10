В Совфеде рассказали, как меняются алкогольные предпочтения россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предпочтения россиян в алкогольной продукции изменились — вино стало популярнее крепких спиртных напитков. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По его словам, такая тенденция в стране наблюдается из-за активного развития виноделия в южных регионах. Например. в Ставрополе, Ростове или Краснодаре.

— У нас меняется структура потребления алкоголя. Я думаю, что мы сейчас уходим от крепких напитков в сторону вина, — отметил председатель ведомства.

Радиостанция «Радио 1» со ссылкой на слова Алексея Майорова добавило, что в настоящий момент изготовление вина имеет «очень большие перспективы» в стране.

Во вторник, 7 сентября, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, что снижение производства вина во Франции на 29 процентов по итогам текущего года никак не отразится на российских ценителях данного вида алкоголя, потому что запас вина достаточный.

Эксперт отметил, что производство вина во Франции снизится до 33,3 миллиона гектолитров по итогам этого года.