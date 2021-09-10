Названы четыре ночных симптома сахарного диабета

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Врачи из Diabetes UK назвали четыре ночных симптома, которые указывают на повышенный уровень сахара в крови. К ним относятся плохой сон, жажда, частое мочеиспускание и головная боль.

Они отметили, что скачки уровня сахара ночью могут привести к вялому состоянию в течение дня. Спровоцировать ночной скачок этого показателя может тяжелая пища перед сном, отсутствие физической активности или стресс в течение дня. По этим причинам печень выделяет в кровоток слишком много глюкозы.

Если у человека постоянно держится высокий уровень сахара, это может привести к развитию диабетического кетоацидоза. Из-за этого пациент может потерять сознание или даже впасть в кому, пишут «Невские новости».

До этого врачи рассказали, что высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм недостаточно или неэффективно использует инсулин — гормон, ответственный за регулирование уровня глюкозы в крови. Хотя это основной признак диабета, он также часто встречается у тех, у кого его нет. Необходимо следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить возникновение проблем со здоровьем.

Специалисты назвали четыре способа снизить сахар в крови. К ним относятся регулярные физические упражнения, контроль в рационе углеводов, употребление продуктов с низким гликемическим индексом и прием яблочного уксуса.