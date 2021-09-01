Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи назвали четыре способа снизить сахар в крови без лекарств

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали четыре способа снизить сахар в крови без лекарств
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм недостаточно или неэффективно использует инсулин, гормон, ответственный за регулирование уровня глюкозы в крови. Хотя это основной признак диабета, он также часто встречается у тех, у кого его нет. Необходимо следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить осложнения со здоровьем.

Специалисты назвали четыре способа снизить сахар в крови. Так, регулярные физические упражнения помогут не только контролировать вес, но и повысят чувствительность к инсулину. Это также поможет мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снизит общий уровень сахара в крови.

Медики посоветовали следить за углеводами в рационе и размерами порций. Употребление слишком большого количества углеводов может привести к повышению уровня сахара в крови. Можно использовать тарелки меньшего размера, чтобы не переедать, или вести дневник питания. Медленное питание также является общепринятым способом уменьшить количество съеденного.

Кроме того, продукты с низким гликемическим индексом помогут снизить уровень сахара в крови, очень важно употреблять их наряду с контролируемым потреблением углеводов. К ним относятся булгур, ячмень, йогурт, овес, фасоль, чечевица, бобовые, пшеничные макароны, некрахмалистые овощи.

Еще яблочный уксус способствует снижению уровня сахара в крови, он может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Столовую ложку уксуса нужно смешать со стаканом воды и выпить перед едой, чтобы получить наилучший эффект, сообщается на портале Express.

Ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином. Включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.

Читайте также:
сахар в кровисоветы диабетикамврачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте