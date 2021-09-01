Врачи назвали четыре способа снизить сахар в крови без лекарств

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Врачи рассказали, что высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм недостаточно или неэффективно использует инсулин, гормон, ответственный за регулирование уровня глюкозы в крови. Хотя это основной признак диабета, он также часто встречается у тех, у кого его нет. Необходимо следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить осложнения со здоровьем.

Специалисты назвали четыре способа снизить сахар в крови. Так, регулярные физические упражнения помогут не только контролировать вес, но и повысят чувствительность к инсулину. Это также поможет мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снизит общий уровень сахара в крови.

Медики посоветовали следить за углеводами в рационе и размерами порций. Употребление слишком большого количества углеводов может привести к повышению уровня сахара в крови. Можно использовать тарелки меньшего размера, чтобы не переедать, или вести дневник питания. Медленное питание также является общепринятым способом уменьшить количество съеденного.

Кроме того, продукты с низким гликемическим индексом помогут снизить уровень сахара в крови, очень важно употреблять их наряду с контролируемым потреблением углеводов. К ним относятся булгур, ячмень, йогурт, овес, фасоль, чечевица, бобовые, пшеничные макароны, некрахмалистые овощи.

Еще яблочный уксус способствует снижению уровня сахара в крови, он может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Столовую ложку уксуса нужно смешать со стаканом воды и выпить перед едой, чтобы получить наилучший эффект, сообщается на портале Express.

Ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином. Включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.