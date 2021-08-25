Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином
Фото: pixabay.com/ru

Включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.

В эксперименте приняли участие добровольцы, имеющие повышенный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В течение восьми дней они употребляли в пищу по 68 граммов пекана. По окончании исследования у большей части из них улучшились показатели холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

Ученые пришли к мнению, что добавление пекана в пищу доказало свою эффективность. Отмечается, что общий уровень холестерина у участников исследования упал в среднем на пять процентов, а показатель ЛПНП снизился на шесть–девять процентов, пишет Nation news.

Врач-диетолог Дюрдане Кескинер в свою очередь рассказал, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. По его мнению, в этом помогут правильное питание и занятия спортом.

Недавно доктор Ковальков назвал специю, которая поможет похудеть. Он рекомендует к каждой чашке кофе вместо сахара или конфет добавлять корицу, нормализующую углеводный обмен.

Читайте также:
ХолестеринорехиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте