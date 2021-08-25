Ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином

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Включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.

В эксперименте приняли участие добровольцы, имеющие повышенный риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В течение восьми дней они употребляли в пищу по 68 граммов пекана. По окончании исследования у большей части из них улучшились показатели холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

Ученые пришли к мнению, что добавление пекана в пищу доказало свою эффективность. Отмечается, что общий уровень холестерина у участников исследования упал в среднем на пять процентов, а показатель ЛПНП снизился на шесть–девять процентов, пишет Nation news.

Врач-диетолог Дюрдане Кескинер в свою очередь рассказал, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. По его мнению, в этом помогут правильное питание и занятия спортом.

Недавно доктор Ковальков назвал специю, которая поможет похудеть. Он рекомендует к каждой чашке кофе вместо сахара или конфет добавлять корицу, нормализующую углеводный обмен.