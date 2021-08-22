Врач рассказал, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств

Колбаса / Фото: https://pixabay.com

В организме существуют два вида холестерина, которые должны находиться в балансе. В этом поможет правильное питание и занятия спортом, сообщил врач-диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü.

Он выделил «хороший» (ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП) холестерин. Их баланс достигается отсутствием лишнего веса, занятиями спортом и правильным питанием.

По словам диетолога, лучше сократить количество жиров в пище. При этом стоит использовать ненасыщенные жиры вместо насыщенных.

Кроме того, следует отказаться от фастфуда и колбасных изделий, воздержаться от жареных продуктов, а также жирных мясных и молочных блюд. Необходимо есть поменьше клетчатки и употреблять больше воды, передают «Невские Новости».

Недавно доктор Ковальков назвал специю, которая поможет похудеть. Корица достоверно нормализует углеводный обмен. Он рекомендует к каждой чашке кофе вместо сахара или конфет добавлять эту специю.

Также для снижения веса Ковальков советует на ночь употреблять белково-овощной омлет, благодаря которому процесс похудения происходит даже во сне.