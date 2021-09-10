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Россия, Санкт-Петербург, Северное кладбище, Восточный участок Карта всех событий

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Там отметили, что министра проводили с воинскими почестями.

— На Северном кладбище Санкт-Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева, — говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

На церемонии прощания выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и заместитель министра МЧС Алексей Серко.

Губернатор Санкт-Петербурга Алексанр Беглов также выступил с речью. Он отметил, что главная черта Евгения Зиничева — это «не пасовать перед трудностями и помогать другим».

— Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом. Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу, — заключил губернатор.

На траурное мероприятие пришли сослуживцы Евгения Зиничева, ветераны МЧС, родные и близкие и представители местной власти.

В пятницу, 10 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на прощании с Евгением Зиничевым, который погиб при исполнении служебного долга. Церемония прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.