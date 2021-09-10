«Огромная потеря»: Москва простилась с главой МЧС Евгением Зиничевым

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

10 сентября Москва простилась с главой МЧС России Евгением Зиничевым, Героем России, который погиб при исполнении служебного долга. Церемония прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на печальном мероприятии.

Прощание было открытым и длилось два часа — с 7:00 до 9:00. Очередь из желающих проводить в последний путь Зиничева начала выстраиваться задолго до церемонии и ближе к ее началу растянулась на сто с лишним метров. Большинство пришедших — спасатели. Другая часть скорбящих — люди в черной гражданской форме. Практически все — с цветами в руках: кто-то с парой гвоздик, кто-то с большими букетами красных роз. Конечно, было много журналистов. Некоторые из них также пришли с цветами.

Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

До семи утра вокруг здания суетились сотрудники МЧС и полиции. Одни заносили на территорию ведомства цветы и венки, выстраивали очередь на прощание, другие регулировали движение на ближайших улицах и следили за порядком.

На территорию министерства начали пускать вовремя. Каждого пришедшего проверяли сотрудники службы безопасности. После прохода «рамок» и досмотра очередь скорбящих медленно проходила в здание. На входе сотрудники МЧС измеряли скорбящим температуру и выдавали маски тем, кто их забыл. В здании звучала траурная музыка. Кроме нее и шагов, не было ни звука.

Продвигаясь по коридору, скорбящие проходили в небольшой зал. В нем на постаменте стоял открытый гроб, укрытый полотнищем государственного флага. Вокруг него — почетный караул. Вблизи, на стульях, сидели родственники Зиничева. Слева от них — венки, один из которых был от друзей, а другой от самых близких людей — жены, детей и внуков. Рядом с гробом — флаги России и МЧС, на специальных подушечках — ордена и медали Зиничева.

Пришедшие на церемонию клали цветы на стол и задерживались у гроба. Кто-то прощался, тяжело вздыхая, кто-то не сдерживал слез, кто-то долго стоял, опустив голову и скрестив руки.

Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

Прощание

Ближе к восьми утра на церемонию прощания начали приезжать коллеги Зиничева и близкие друзья. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. И это большая трагедия для семьи, для всех нас. Это огромная потеря для страны, когда такие люди уходят из жизни, — сказала Матвиенко журналистам после прощания с Зиничевым.

На церемонию также приехали вице-премьер правительства Татьяна Голикова, глава Росгвардии Виктор Золотов, российский политический и общественный деятель, певец Денис Майданов.

Как и ожидалось, с Зиничевым простился президент России Владимир Путин. Он возложил к гробу цветы и принес соболезнования вдове и сыну погибшего главы МЧС.

Церемония закончилась вовремя. Однако многие скорбящие не торопились расходиться. Они переходили в сквер через дорогу от здания ведомства и там еще некоторое время общались по группам, сидели на лавочках или просто размышляли о чем-то в одиночестве. В пятницу, 10 сентября, Евгения Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге.

Глава МЧС погиб во время межведомственных учений в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника, прыгнул за ним и ударился о камень. После этого пострадавших на вертолете направили в медицинское учреждение, однако они скончались.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

Александр Мельник — российский режиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам «Территория» и «Новая Земля».