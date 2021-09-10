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Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Михаил Алимов

Общество
Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает корреспондент РИАМО.

Помимо президента, с министром пришли проститься премьер РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие госслужащие.

Во время церемонии Путин возложил цветы к гробу Зиничева и выразил соболезнования его родным и близким.

Церемония прощания с Зиничевым началась утром, 10 сентября. Гроб с телом погибшего установлен на постаменте. Вокруг него почетный караул. Рядом лежат многочисленные награды Зиничева, заработанные за годы службы. С ним пришло проститься много людей.

Специальный рейс с телом Зиничева прибыл в Москву вечером 8 сентября. Борт приземлился в аэропорту Внуково.

9 сентября Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

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