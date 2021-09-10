Церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым началась в Москве

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Россия, Москва, улица Ватутина, 1 Карта всех событий

В Москве началась церемония прощания с погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Она проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом погибшего установлен на постаменте. Вокруг него установлен почетный караул. Рядом лежат многочисленные награды Зиничева, заработанные за годы службы. С ним пришли проститься много людей.

Специальный рейс с телом Зиничева прибыл в Москву вечером 8 сентября. Борт приземлился в аэропорту Внуково.

9 сентября президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».