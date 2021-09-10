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Московский марафон перенесли на следующий год

Анастасия Колоскова

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Московский марафон перенесли на следующий год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский марафон, который должен был пройти в сентябре 2021 года, в заявленную дату не состоится. Об этом сообщили организаторы.

— В связи с эпидемиологической обстановкой Московский марафон перенесен на 2022 год, — говорится на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие ранее было анонсировано на 26 сентября 2021 года.

«Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 11 и 12 сентября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

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