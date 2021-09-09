День города, фестивали садов и танцев: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 11 и 12 сентября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор главное событие в жизни столицы — День города. Праздничные мероприятия пройдут 11 и 12 сентября на улицах, в парках, музеях и культурных центрах. Основными площадками, где пройдут тематические программы станут точки фестиваля «Цветочный джем». Здесь можно не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать летние десерты и блюда, приготовленные по авторским рецептам.

Некоторые проекты фестиваля — реплики лучших садов «Цветочного джема» прошлых лет. Другие же будут воплощены впервые. Так, на площади Революции появился настоящий русский лес с березами, соснами и елями с настоящими шишками. Здесь можно встретить даже землянику. А участники проекта «Лето в городе» угостят посетителей блюдами русской кухни. В южный курорт превратится Столешников переулок, а на Кузнецком мосту вырастет «Сад водных растений». Отправиться в большое цветочное путешествие можно будет и на окружных площадках.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Фестиваль исторических садов 11 и 12 сентября ждет гостей и в музее-заповеднике «Царицыно». Экспозиция «В поисках русского сада» разместилась на территории Воздушных садов рядом с оранжереями. Здесь можно увидеть более 10 ландшафтных композиций. Так, музей-заповедник «Царицыно» готовит сад на тему «Забытое барокко», посвященный одному из уникальных, но частично утраченных объектов царицынского пейзажного парка —земляной пирамиде. В форуме текущего года принимают участие музеи-заповедники «Царское Село» и «Ясная Поляна», Богородицкий музей-дворец и парк, «Куликово поле» и «Мелихово», Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Дом-музей И. И. Левитана в Плесе, музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» и «Архангельское».

В День города, 11 и 12 сентября, музеи, находящиеся в подчинении столичного департамента культуры, будут работать бесплатно. Всего в списке значится 88 учреждений культуры. Во многих из них подготовлены специальные праздничные программы, включающие экскурсии, концерты, выставки, квесты, познавательные лекции и кинопоказы.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Так, Музей Победы 11 сентября приглашает горожан принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 874-летия столицы. Вниманию публики будут представлены концерты проекта «МультиARTист» и артистов Москонцерта, которые исполнят всеми любимые песни о Москве. Театрализованную программу «Если звезды зажигают. Битва за Серебряный век» музей представит совместно с театром-студией «Верба». Зрителям предстоит увидеть битвы Есенина и Маяковского, Ахматовой и Цветаевой. Остроту спектаклю добавит живая электрогитара.

Галерея Ильи Глазунова и Музей сословий России 11 и 12 сентября приглашают жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города. Старт программе даст экскурсия «Россия Ильи Глазунова». Посетители увидят более 700 картин мастера. Обзорные экскурсии также пройдут по Музею сословий России. В воскресенье галерея приглашает горожан на пешеходную экскурсию «Святыни у Пречистенских ворот», участники которой увидят древние святыни столицы и узнают их историю.

Фото: Департамент культуры Москвы

Музей-усадьба «Кусково» в праздничные выходные представит посетителям художественную выставку «Калейдоскопы. Узор по городу». Гости праздника окажутся в парке, который превратится в открытую экспозиционную площадку. Публике будут показаны произведения, на создание которых авторов вдохновила столица, ее жители, гости, городские события. Художники покажут жизнь в городе, как калейдоскоп впечатлений, эмоций, контрастов и историй людей, которые разноцветными переплетениями складываются в общий единый узор.

11 сентября музей «Садовое кольцо» отметит День города праздничными экскурсиями. На прогулке «История Мещанского района» участники узнают о древнейших временах, утраченных и уцелевших памятниках архитектуры района, которые смогли пережить пожар 1812 года, войны, революцию. На экскурсии «История велоспорта в СССР» расскажут о различных моделях велосипедов. Все желающие смогут принять участие в квесте «Москва XIX века», маршрут которого посвящен выдающимся горожанам XIX века, которые создавали историю Москвы.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московский театр кукол в праздничные дни также приглашает взрослых и детей вместе с хранителем музея побывать в самых интересных уголках и увидеть, как выглядит старейший театр кукол столицы изнутри. Прогулка за кулисы МТК — уникальная возможность побродить по зданию и узнать о том, как устроен репертуарный театр. Гости побывают в художественных мастерских, костюмерном, звуковом цехах, в «холодном кармане», увидят гримерки актеров, узнают, какие бывают системы кукол, освоят азы кукловождения и попробуют себя в роли кукольников.

В День города на Гребном канале в «Крылатском» состоится фестиваль «Открытая вода». Основная программа мероприятий развернется в воскресенье, 12 сентября, когда пройдут спортивный «Сап-Фестиваль», Кубок Москвы по скейтбордингу и мировая серия по хай-дайвингу. Все желающие смогут бесплатно принять участие в SUP-активностях: костюмированном карнавале, марафоне, спринте, гонках на драконах. Для детей подготовлен мастер-класс от «Союзмультфильма», где ребята создадут свой авторский мультфильм.

В субботу, 11 сентября, московские фабрики и заводы приглашают горожан на экскурсии по своему производству. В рамках проекта «Открой#Моспром» пройдет более 70 познавательных мероприятий. Посетителей ждут на 20 производственных площадках. Здесь можно познакомиться с предприятиями различных отраслей — от пищевой до космической. Впервые к проекту присоединился Московский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня предприятие обеспечивает топливом более трети рынка столичного региона.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Театральная жизнь столицы существенно оживает с наступлением осени. У театров начинается новый сезон, который, помимо новых спектаклей, дарит зрителям возможность присутствовать на оригинальных фестивалях. Так, на сцене МХАТа имени М. Горького 11сентября завершается фестиваль «МХАТ.ТАНЦЫ». Среди его участников — лучшие театры танца и танцевальные фестивали России, которые презентуют известные танцовщики Анна Дельцова, Ирина Кононова, Александр Тронов, Александр Могилев.

В субботу на Большой сцене МХАТа состоится гала-концерт «Контакт». Зрителей финального шоу ожидают юмор и ирония, необычная световая партитура, современный видео-контент.

Фото: Вечерняя Москва

Музей-усадьба «Архангельское» зовет взрослых и детей на фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-Fest». Событие посвящено итальянскому художнику Джованни Баттиста Тьеполо, чьи картины являются частью собрания музея. Тема праздника — Венецианский карнавал. В рамках фестиваля откроются три выставки: «Итальянские сюжеты в Архангельском», мини-выставка театральной машинерии и экспозиция принтов итальянских художников.

В субботу, 11 сентября, в рамках фестиваля пройдет спектакль «Леонардо, дивный и небесный», а 12 сентября — концерт-новелла IMAGINARIUM с лекцией искусствоведа «Венеция. Вивальди и Тьеполо».

Музей-заповедник С. А. Есенина 11 сентября приглашает посетителей на XXI Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный». В этом году форум посвящен 126-й годовщине со дня рождения поэта.

Участие в фестивале примут художники из Рязанской области и соседних регионов. В течение дня на берегу Оки они будут работать над своими полотнами. Гостей праздника ждут мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки, народные игры. А завершит мероприятие концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

Фото: официальный сайт ЦППК

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 11 сентября, в рамках одиннадцатого фестиваля «Органные вечера в Кускове» состоится концерт барочной капеллы «Золотой век». Весь сентябрь гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят музыку Антон Тица, Сергея Танеева, Вильгельма Баха и Иоганна Баха.

Еврейский музей и Центр толерантности 12 сентября приглашает посетителей на фестиваль New Israeli Sound. Проект посвящен современной культуре Израиля. Посетители услышат четыре группы из Тель-Авива: Liraz, Buttering Trio, Tatran и Hila Ruach. Музыканты играют мелодии разных направлений — от гаражного рока до трип-хопа и электропопа. Хедлайнером фестиваля стала израильско-персидская исполнительница Лираз.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в музее-панораме «Бородинская битва» ко Дню города открылась выставка «И из пепла ты восстала неизменною», где собраны изображения Москвы второй четверти XIX столетия. На литографиях издательского дома Джузеппе Дациаро запечатлен облик Москвы, восстановленной после пожара 1812 года — Гостиный Двор и торговые ряды, Красная площадь и Кремль, Тверской бульвар и Театральная площадь. Среди экспонатов выставки — уникальные инструменты, которые применялись в градостроительстве начала XIX века. Посетители увидят фрагменты декоративной отделки комнат и предметы быта типичного купеческого особняка 1830–1840-х годов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственная Третьяковская галерея представляет первую персональную выставку художника Юрия Ивановича Пименова — советского живописца, графика, художника театра. Здесь можно увидеть около 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии.

Художник создавал искусство радости и красоты жизни, зарисовывая современное ему время. Источником вдохновения для него было обыкновенное течение жизни. В работах мастера запечатлены моменты случайных встреч, истории о людских судьбах, путешествий в разные страны.

Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний период отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием динамичных образов. Искусство тридцатых годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Позже Пименов становится одним из создателей поэтики оттепельного стиля.

В Государственном музее Востока работает выставка «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства». Экспозиция покажет своеобразие изобразительной традиции в искусстве ислама, истоки образов священных городов — Мекки и Медины. Посетители увидят миниатюры исламских рукописей XVIII–XIX веков, а также татарские, индийские и пакистанские шамаили с изображением Мекки и Медины.

Гости музея узнают о нескольких традициях в показе исламских святынь. Первая относится к изображениям Рауды и минбара Пророка в Медине. Вторая традиция — картографическая: изображение планов-схем священных городов Мекки и Медины в плоскостной проекции или в перспективе. Кроме того, показано влияние европейского рисунка на миниатюры «Далаиль ал-хайрат» и шамаили конца XIX — начала XX веков.

А в квартира Г. М. Кржижановского Русское географическое общество разместило фотовыставку «Самая красивая страна». Посетители увидят работы профессиональных фотографов, а также любительские снимки. Особое место на выставке занимают фотографии, сделанные детьми.

Сюжеты работ разнообразны: фото редких животных, морских глубин, фотопортреты представителей коренных народов России. Отдельная тема — удивительный мир макрофотографии. Многие работы сделаны в труднодоступных, диких, заповедных местах.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 9 сентября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: историческая драма «Блокадный дневник», фантастическая лента «Петровы в гриппе», российские картины «Навстречу мечте», «Соври мне правду» и «Небесная команда», анимационный фильм «Вокруг света за 80 дней» и традиционные ужастики «Злое» и «Дом на другой стороне».

Фото: Петровы в гриппе, 2021 год

Летняя площадка «Москино Музеон» 12 сентября приглашает зрителей на показы юбилейного, десятого кинофестиваля «Новое кино Австрии». В воскресенье пройдет завершающий показ, на котором представят респектабельный документальный портрет дизайнера Брюса Мау. Масштабный портрет Мау — кругосветное кинопутешествие, вовлекающее на креативную орбиту героя целые страны и континенты.

А в Летнем кинотеатре «КАРО» и Музея Москвы гостей ждет специальная кинопрограмма к выставке «Москва — Сеул: общие замыслы». Зрителям представлены главные хиты южнокорейского кино. 12 сентября здесь можно увидеть фантастический боевик «Сквозь снег» режиссера Пон Джун-хо.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.