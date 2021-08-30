Фотовыставка «Самая красивая страна» открылась в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Квартира Г. М. Кржижановского представляет фотовыставку Русского географического общества «Самая красивая страна».

Посетители увидят работы профессиональных фотографов, а также любительские снимки. Особое место на выставке занимают фотографии, сделанные детьми.

Сюжеты работ разнообразны: фото редких животных, морских глубин, фотопортреты представителей коренных народов России. Отдельная тема —удивительный мир макрофотографии. Многие работы сделаны в труднодоступных, диких заповедных местах.

Выставка открыта с 27 августа по 26 сентября, сообщается на сайте музея.

В Государственном Дарвиновском музее в начале сентября открывается традиционный Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями.

Главные герои выставки — удивительные, загадочные и весьма экстравагантные обитатели морских глубин. В деталях можно рассмотреть самые мельчайшие организмы — морских ангелов и креветок. А белая акула, нильский крокодил и гигантская медуза цианея с десятком стрекательных щупалец еще никогда не были так близко. Потрясающее впечатление оставят и подводные ландшафты с разноцветными кораллами на мелководье и мрачными пещерами на глубине.