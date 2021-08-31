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Программа ко Дню города пройдет в музее «Садовое кольцо»

Ольга Маркова

Развлечения
Программа ко Дню города пройдет в музее «Садовое кольцо»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Садовое кольцо» 11 сентября приглашает на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города.

Программа стартует с обзорной экскурсии «История Мещанского района», участники которой узнают о древнейших временах, утраченных и уцелевших памятниках архитектуры Мещанского района, которые смогли пережить множество исторических событий: пожар 1812 года, войны, революцию.

На экскурсии «История велоспорта в СССР» расскажут о различных моделях велосипедов: мужских, дамских, городских, гоночных, военных, подростковых и детских.

Все желающие смогут принять участие в квесте «Москва XIX века». Его маршрут посвящен выдающимся горожанам того времени, которые создавали историю Москвы.

А завершится программа самокатной экскурсией «Тайны и легенды Сухаревой башни». Экскурсанты познакомятся с историей Сухаревой башни, узнают о людях, чья судьба была связана с этим зданием, а также мифы и легенды о нем.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

Московский театр кукол 11 и 12 сентября примет участие в праздновании Дня города. Театр приглашает взрослых и детей вместе с хранителем музея побывать в самых интересных уголках и увидеть, как выглядит старейший театр кукол столицы изнутри.

Театр расположен в особняке середины XIX века. Прогулка за кулисы МТК — уникальная возможность побродить по лестницам здания и узнать о том, как устроен репертуарный театр.

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