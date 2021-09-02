Главные хиты южнокорейского кино покажут в Музее Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В летнем кинотеатре «КАРО» и Музея Москвы 2 сентября стартует специальная кинопрограмма к выставке «Москва — Сеул: общие замыслы». Зрители увидят главные хиты южнокорейского кино.

Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы» представляет работы современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами.

Откроется программа триллером корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты». В прошлом году лента получила четыре статуэтки премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

В субботу, 4 сентября, зрители увидят фильмы ужасов Ен Сан Хо «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан — 2: Полуостров».

6 сентября гостям программы представят южнокорейский триллер «Пылающий» Ли Чхан Дона по мотивам рассказа Харуки Мураками. Драму Хон Сан-су «Женщина, которая убежала» можно будет увидеть 8 сентября. А завершит показы в воскресенье, 12 сентября, фантастический боевик «Сквозь снег» от режиссера «Паразитов».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.