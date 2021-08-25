Выставка «Образы святынь» откроется в Музее Востока

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный музей Востока представляет выставку «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства». Экспозиция покажет своеобразие изобразительной традиции в искусстве ислама, истоки образов священных городов — Мекки и Медины.

Посетители увидят миниатюры исламских рукописей XVIII–XIX веков, а также татарские, индийские и пакистанские шамаили с изображением Мекки и Медины.

В 30–40-х годах XVIII века под влиянием османской «архитектурной» миниатюры XVI–XVII веков и рукописей Мухъя ад-Дин Лари «Футух ал-харамейн» в рукописях «Далаил аль-Хайрат» появляется план-схема Медины, а уже к середине XVIII века к ней добавляется пара — изображение Мекки.

Гости музея узнают о нескольких традициях в показе исламских святынь. Первая относится к изображениям Рауды и минбара Пророка в Медине. Этот канон позже найдет продолжение в шамаиле и лубке.

Вторая традиция — картографическая: изображение планов-схем священных городов Мекки и Медины в плоскостной проекции или в перспективе. Этот канон имеет свои истоки в османской архитектурной миниатюре XVI века.

Кроме того, на выставке показано влияние европейского рисунка на миниатюры «Далаиль ал-хайрат» и шамаили конца XIX — начала XX веков.

Выставка открыта с 10 сентября по 17 октября, сообщается на сайте музея.

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