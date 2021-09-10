Экскурсионный проект «Москва глазами экспатов» стартует в столице

Фото: Вечерняя Москва

Проект «Москва глазами экспатов», приуроченный ко Дню города, стартует в столице. Москвичи и гости города смогут посетить бесплатные экскурсии по заброшенным промышленным зонам, которым подарили «вторую жизнь».

Проект позволит увидеть изменения территорий столицы глазами иностранцев, которые стали ее жителями.

— Сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик «ржавого пояса» Москвы. Сейчас мы прорабатываем с инвесторами и архитекторами проекты редевелопмента более 130 бывших промзон, чтобы эти территории стали востребованными горожанами для жизни, работы и отдыха, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Промышленная история Москвы неразрывно связана с известными иностранными фабрикантами —Гюбнер, Циндель, Эйнем, Бромлей, Байер, Лист,Флетчер, выходцами из Германии, Англии и Голландии.

Героями проекта станут иностранцы, чья большая часть жизни связана с Москвой. В их числе преподаватели, бизнесмены, дизайнеры, маркетологи, экскурсоводы, медиахудожники, общественные и политические деятели — экспаты, считающие российскую столицу своим вторым домом.

Первая пешеходная экскурсия состоится уже 11 сентября. Она получила название «Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров» и объединила два крупнейших текстильных предприятия прошлого — «Товарищество мануфактуры Альберта Гюбнера» (Московский шелк) и Шелкоткацкую фабрику Жиро (Красная Роза).

Вторая пешеходная экскурсия «Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля» проведет участников по кварталам бизнес-парка «Голутвинская слобода» и фабрики «Товарищества Эйнем».

Третья — «Гамсон, Брокар или фабрики иностранцев у московских застав» — пройдет территории «Товарищества Рябовская мануфактура», которую недавно реконструировали. В настоящее время арендаторами ТРМ являются международные бренды.

Записаться на экскурсии, каждая из которых будет длиться до двух часов, можно на официальном сайте проекта www.promzony.moscow.