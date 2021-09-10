Один человек погиб после обрушения лестницы в здании в ЦАО столицы

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Россия, Москва, улица 1905 года Карта всех событий

Один человек погиб в результате обрушения лестницы в неэксплуатируемом доме в Пресненском районе Москвы. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в экстренных городских службах.

Инцидент произошел на улице 1905 года в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. В здании находились три человека.

— В результате обрушения металлической лестницы один человек погиб. Еще двое эвакуированы и переданы полиции, — отметили в ведомстве.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова источника в экстренных службах города добавило, что в настоящий момент на месте происшествия ведутся работы сотрудников ведомства, а также выясняются причины и обстоятельства инцидента.

В конце августа в Южном административном округе (ЮАО) столицы произошло обрушение потолочных перекрытий в здании. В результате никто не пострадал.

После произошедшего Симоновская межрайонная прокуратора столицы провела проверку в доме на Автозаводской улице на соблюдение жилищных прав после обрушения потолка в подъезде многоэтажки. Ведомство немедленно организовало проверку, в ходе которой сотрудники зафиксировали множественные нарушения.