Один человек погиб после обрушения лестницы в здании в ЦАО столицы
Один человек погиб в результате обрушения лестницы в неэксплуатируемом доме в Пресненском районе Москвы. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в экстренных городских службах.
Инцидент произошел на улице 1905 года в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. В здании находились три человека.
— В результате обрушения металлической лестницы один человек погиб. Еще двое эвакуированы и переданы полиции, — отметили в ведомстве.
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова источника в экстренных службах города добавило, что в настоящий момент на месте происшествия ведутся работы сотрудников ведомства, а также выясняются причины и обстоятельства инцидента.
В конце августа в Южном административном округе (ЮАО) столицы произошло обрушение потолочных перекрытий в здании. В результате никто не пострадал.
После произошедшего Симоновская межрайонная прокуратора столицы провела проверку в доме на Автозаводской улице на соблюдение жилищных прав после обрушения потолка в подъезде многоэтажки. Ведомство немедленно организовало проверку, в ходе которой сотрудники зафиксировали множественные нарушения.