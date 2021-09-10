Водитель Mercedes сбил подростка-пешехода в центре Москвы

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В центре Москвы травмы получил 13-летний мальчик, оказавшийся под колесами авто во время перехода проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 2 на Рубцовской набережной. Подросток без сопровождения взрослых пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время на него наехал водитель автомобиля Mercedes.

— В результате наезда 13-летний пешеход был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра», — говорится в сообщении официального Telegram-канала Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.

Схожее ДТП произошло в ночь на 10 сентября на Кутузовском проспекте. Там водитель мотоцикла Suzuki сбил мужчину 1992 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сам мотоциклист умер в реанимации.