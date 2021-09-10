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Пешеход и мотоциклист погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Пешеход и мотоциклист погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В аварии на Кутузовском проспекте погибли два человека. Об в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел ночью 10 сентября. Водитель мотоцикла Suzuki сбил мужчину 1992 рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

— Водитель мотоцикла скончался в реанимации, — говорится в сообщении.

Еще один трагический случай ДТП произошел на западе столицы 9 сентября. Во дворе дома № 3 на Кастанаевской улице водитель грузовика Hyundai сдавал назад и сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В тот же день на юге столицы на дороге у дома № 36 в Борисовском проезде 14-летний мальчик переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил проезжающий водитель. Молодого человека доставили в больницу с ушибом коленного сустава.

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