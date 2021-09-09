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Грузовик насмерть сбил пожилую женщину во дворе дома на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Грузовик насмерть сбил пожилую женщину во дворе дома на западе Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 9к1 Карта всех событий

На западе Москвы пожилая женщина скончалась после того, как на нее наехал грузовой автомобиль. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел во дворе дома № 3 на Кастанаевской улице. Водитель грузовика Hyundai сдавал назад и сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — говорится в сообщении.

Еще одно ДТП случилось 9 сентября на юге столицы. Инцидент произошел на дороге у дома № 36 в Борисовском проезде. 14-летний мальчик переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил проезжающий водитель. Молодого человека доставили в больницу с ушибом коленного сустава.

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