Грузовик насмерть сбил пожилую женщину во дворе дома на западе Москвы
На западе Москвы пожилая женщина скончалась после того, как на нее наехал грузовой автомобиль. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел во дворе дома № 3 на Кастанаевской улице. Водитель грузовика Hyundai сдавал назад и сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — говорится в сообщении.
Еще одно ДТП случилось 9 сентября на юге столицы. Инцидент произошел на дороге у дома № 36 в Борисовском проезде. 14-летний мальчик переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил проезжающий водитель. Молодого человека доставили в больницу с ушибом коленного сустава.