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Автомобиль сбил подростка на самокате на юге Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Автомобиль сбил подростка на самокате на юге Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, 8-й микрорайонКарта всех событий

На юге столицы подростка на самокате сбил автомобиль. Мальчика доставили в больницу. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Инцидент произошел на дороге у дома №36 на Борисовском проезде. 14-летний мальчик переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил проезжающий водитель.

Молодого человека доставили в больницу с ушибом коленного сустава.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с ребенком на самокате. Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории. Его доставили в больницу с ушибом голени левой ноги.

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