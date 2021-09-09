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Полиция задержала водителя, сбившего 11-летнего мальчика на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала водителя, сбившего 11-летнего мальчика на востоке Москвы
Фото: Pixabay/Fleimax
Россия, Москва, Сахалинская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала водителя, который сбил 11-летнего мальчика на востоке города и скрылся с места ДТП. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

— Водитель установлен и задержан, — говорится в сообщении.

Днем 8 сентября во дворе дома 11 на Сахалинской улице машина сбила 11-летнего мальчика. В момент инцидента ребенок ехал по проезжей части дворовой территории на самокате. Водитель с места происшествия скрылся.

Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб голени левой ноги».

ДТП с детьми на самокатах часто происходят в столице. Так, только в этом месяце сообщалось еще о двух подобных случаях. 1 сентября десятилетняя девочка пострадала в результате аварии на юго-западе города. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на ребенка, проезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

7 сентября подросток попал под колеса мотоцикла на Комсомольском проспекте в районе дома 30. В момент происшествия ребенок переезжал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

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