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Киев увидел в учениях «Запад-2021» опасность для Украины

Анастасия Волоснова

Политика
Киев увидел в учениях «Запад-2021» опасность для Украины
Флаг Украины

Сценарии, разыгрываемые на российско-белорусских учениях «Запад-2021» несут серьезные риски для Украины. Об этом рассказал в пятницу, 10 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты и военные внимательно следят за ходом учений.

— Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски, — отметил Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах.

До этого стало известно, что воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон, в который входят 30 боевых машин десанта БМД-4М, в рамках учений «Запад-2021».

Машины десантируют на площадку приземления Житово в Рязанской области из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Вместе с техникой из самолетов десантируются на парашютах 300 военнослужащих.

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