Российский теннисист Медведев вышел в финал US Open

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за свою карьеру прошел в финал Открытого чемпионата США (US Open). Полуфинальный матч состоялся в пятницу, 10 сентября, в Нью-Йорке.

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч длился 2 часа 4 минуты.

В финале турнира российский теннисист встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем из Сербии. Также он сыграет с олимпийским чемпионом Игр в Токио Александром Зверевым из ФРГ.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.