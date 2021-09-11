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Российский теннисист Медведев вышел в финал US Open

Анастасия Волоснова

Спорт
Российский теннисист Медведев вышел в финал US Open
Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за свою карьеру прошел в финал Открытого чемпионата США (US Open). Полуфинальный матч состоялся в пятницу, 10 сентября, в Нью-Йорке.

Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч длился 2 часа 4 минуты.

В финале турнира российский теннисист встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем из Сербии. Также он сыграет с олимпийским чемпионом Игр в Токио Александром Зверевым из ФРГ.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

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