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Движение восстановили после ДТП с грузовиком на 33-м километре МКАД

Анастасия Волоснова

Происшествия
Движение восстановили после ДТП с грузовиком на 33-м километре МКАД
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

На МКАД восстановлено движение после ограничения проезда по трем полосам из-за ДТП с грузовым автомобилем. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ночь с пятницы, 10 сентября, на 11 сентября на внешней стороне 33-ого км МКАД произошло опрокидывание грузовика в правом ряду в сторону Варшавского шоссе.

Из-за аварии для движения были свободны две полосы из пяти. В настоящее время проезд транспорта по всем полосам восстановлен, говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло 10 сентября на 3-м километре внешней стороны МКАД. Тогда три автомобиля столкнулись в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах отметил, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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