Автомобиль перевернулся на 3-м километре МКАД в результате ДТП
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что авария произошла в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.
— Затруднено движение в сторону шоссе Энтузиастов. Движение осуществляется по трем полосам, — говорится в сообщении.
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах отметил, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал.
Трагический случай ДТП произошел на Кутузовском проспекте ночью 10 сентября. Водитель мотоцикла Suzuki сбил мужчину 1992 рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель мотоцикла умер в реанимации.