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Автомобиль перевернулся на 3-м километре МКАД в результате ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль перевернулся на 3-м километре МКАД в результате ДТП
123 / Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 3-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.

— Затруднено движение в сторону шоссе Энтузиастов. Движение осуществляется по трем полосам, — говорится в сообщении.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах отметил, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал.

Трагический случай ДТП произошел на Кутузовском проспекте ночью 10 сентября. Водитель мотоцикла Suzuki сбил мужчину 1992 рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель мотоцикла умер в реанимации.

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