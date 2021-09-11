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Эксперты назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке
Фото: YouTube / Ремонт микроволновой печи (Искрит микроволновка)

Специалисты рассказали, что далеко не все продукты питания можно разогревать в микроволновой печи.

По их мнению, подогревать нельзя яйца, так как после этого при чистке они взорвутся. Если разогреть в бытовом помощнике красный острый перец, то он также взорвется и начнет распылять острый сок.

При этом разогревать замороженное мясо в микроволновке тоже не рекомендуется. Лед внутри него, скорее всего, не расплавится, что создаст благоприятную среду для сохранения инфекций и бактерий.

Кисломолочные продукты при нагревании скиснут, а молочное питание для детей потеряет полезные свойства, то есть имуностимулирующие белки.

Также эксперты не советуют разогревать сосиски, бекон и каши. В результате нагревания мясных продуктов содержащийся в них крахмал превратится в изомеры, которые опасны для здоровья человека. В каше при такой тепловой обработке пропадут все полезные вещества.

Ягоды, зелень и грибы тоже не следует подогревать в микроволной печи. Эти продукты питания лишатся витамином и других веществ.

Издание «Царьград» со ссылкой на слова специалистов добавило, что подогревать нельзя и мед. В таком случае продукт полностью потеряет все полезные вещества.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые можно есть при стрессе и сильной усталости.

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