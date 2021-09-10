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Диетолог Ковальков назвал продукты, которыми можно заедать стресс

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Ковальков назвал продукты, которыми можно заедать стресс
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые можно есть при стрессе и сильной усталости.

— Заходите в любой магазин и покупайте сладкий йогурт, даже если в нем есть добавки. Там есть и углеводы, и жиры, вы получите эндорфины, но особо не поправитесь. Как разовое такое кисломолочное хорошо. Второе — шоколад. Его можно съесть, когда приспичит. Я, например, могу есть одну шоколадку несколько месяцев. Но главное – уметь остановиться. Если не можете, тогда лучше не есть его, — рекомендует доктор.

Запивать сладкое лакомство можно чаем, который, по словам Ковалькова, при похудении даже показан.

— Пуэр входит в золотые рекомендации по похудению. Белый или молочный улун тоже хороши. Даже есть вытяжки из зеленого чая, которые входят в комплекс жиросжигания, — рассказывает эксперт.

По словам врача, черный кофе на голодный желудок лучше не пить, так как люди, у которых есть проблемы с пищеварением, могут испытывать после этого дискомфорт.

Ранее диетолог назвал блюдо, которое можно есть на ночь и при этом худеть.

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