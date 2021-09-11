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Еще троих жителей дома на Совхозной улице госпитализировали с отправлением

Виктория Сикерина

Происшествия
Еще троих жителей дома на Совхозной улице госпитализировали с отправлением
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Еще троих человек с признаками отравления госпитализировали в медицинские учреждения с Совхозной улицы, где вчера вечером умерли бабушка и ребенок. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили журналисты телеканала «РЕН ТВ».

По последним данным, в больницы увезли двоих детей и 26-летнего парня. Они оказались соседями погибших.

За ночь скорая медицинская помощь дважды приезжала к дому на Совхозной улице: в 4 и 7 часов утра.

Телеканал «РЕН ТВ» добавил, что еще одна из пострадавших купила арбуз не в том магазине, где это сделали бабушка и внучка, которые позже скончались.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки, которые были госпитализированы с признаками отравления и скончались в больнице, назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи.

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