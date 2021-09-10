Причину смерти девочки-подростка и ее бабушки в Москве после отравления установит экспертиза

Фото: pixabay.com/ru

Окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки, которые были госпитализированы с признаками отравления и скончались в больнице, назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что 9 сентября члены семьи неоднократно обращались на станцию скорой помощи имени Пучкова из-за состояния здоровья.

Ранним утром первая бригада приехала в квартиру в доме 16 на улице Совхозной по вызову к бабушке. Осмотрев женщину, врачи настаивали на госпитализации, однако она от нее отказалась. Спустя несколько часов скорая приехала по вызову к девочке-подростку. Медики пришли к выводу, что на тот момент ее состояние не вызывало опасений. Они также осмотрели мать девочки и дали рекомендации. Через некоторое время на тот же адрес вновь поступил вызов скорой помощи к матери. Состояние женщины ухудшилось, в связи с чем ее госпитализировали.

Вечером того же дня две бригады скорой помощи доставили в стационар девочку и ее бабушку, у которых также ухудшилось состояние.

— Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Точная причина смерти будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

В департаменте добавили, что мама 10 сентября написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре. Однако после выписки ее посетил терапевт, который вновь настоял на ее госпитализации, на что та согласилась. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

Предположительно, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи, кроме отца.

Магазин на Совхозной улице, в котором был куплен арбуз, оцепили. В помещении работают сотрудники полиции. В торговой сети агентству «Москва» пояснили, что партия арбузов прошла проверку на безопасность в начале сентября и отклонений выявлено не было.

В СМИ отмечали, что появляется все больше аргументов в пользу того, что причиной отравления стал не арбуз.

Так, с этого же адреса были госпитализированы с симптомами отравления двое детей 9 и 11 лет из разных семей. Известно, что пострадавшие дети не ели арбуз. Что стало причиной их отравления, пока неизвестно. В обеих семьях накануне употребляли в пищу куриное мясо, однако, по предварительным данным, покупалось оно в разных магазинах.

Следователи провели поквартирный обход в доме 16 на Совхозной улице с целью выявить аналогичные случаи.

Кроме того, из квартиры семьи, в которой от отравления скончались женщина и ребенок, забрали все продукты на экспертизу.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Столичные следователи выясняют все обстоятельства отравления. Для получения информации они выехали в городскую больницу, где скончались женщина и девочка.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования данного уголовного дела.