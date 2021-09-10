Еще двое детей госпитализированы на Совхозной улице, где отравилась семья

Фото: mos.ru

Из дома на улице Совхозной, в котором семья отравилась, предположительно, купленным в соседнем магазине арбузом, госпитализировали еще двоих детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 10 сентября.

— Признаки отравления появились у детей из разных семей. Их доставили в больницу, — сообщил собеседник «ВМ».

Telegram-канал Baza отмечает, что пострадавшие дети не ели арбуз. Что стало причиной их отравления, неизвестно. В обеих семьях накануне употребляли в пищу куриное мясо, однако, по предварительным данным, оно покупалось в разных магазинах.

В СМИ пишут, что магазин проводит внутреннее расследование по данному поводу.

9 сентября трех членов одной семьи — мать, бабушку и 15-летнюю девочку — доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

По предварительным данным, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Столичные следователи выясняют все обстоятельства отравления. Для получения информации они выехали в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования данного уголовного дела.

Магазин на Совхозной улице, в котором был куплен арбуз, предварительно, ставший причиной отравления семьи, оцепили. В помещении работают сотрудники полиции.