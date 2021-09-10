Сотрудники полиции оцепили магазин в Москве, в котором купила арбуз отравившаяся семья

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Магазин на Совхозной улице, в котором был куплен арбуз, предварительно, ставший причиной отравления семьи, оцеплен. В помещении работают сотрудники полиции.

Видео с места события опубликовано в Telegram-канале Baza.

Видео: Telegram-канал Baza

9 сентября трех членов одной семьи — мать, бабушку и 15-летнюю девочку — доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

По предварительным данным, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Столичные следователи выясняют все обстоятельства отравления. Для получения информации они выехали в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования данного уголовного дела.