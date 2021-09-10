Следователи проводят поквартирный обход в доме на Совхозной, где отравились члены трех семей

Фото: СК РФ

В настоящее время следователи проводят поквартирный обход в доме 16 на Совхозной улице, в котором членов сразу трех семей госпитализировали с признаками отравления. Они допрашивают жильцов с целью выявить аналогичные случаи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кроме того, из квартиры семьи, в которой от отравления скончались женщина и ребенок, забрали все продукты на экспертизу.

По данным Telegram-канала Baza, состояние женщины, которую госпитализировали вместе с бабушкой и дочкой, ухудшилось. Ее перевели в реанимацию.

Как отмечают в сообщении, появляется все больше аргументов в пользу того, что причиной отравления стал не арбуз, как утверждалось ранее.

Так, с этого же адреса были госпитализированы с симптомами отравления двое детей 9 и 11 лет из разных семей. Известно, что пострадавшие дети не ели арбуз. Что стало причиной их отравление, пока неизвестно. В обеих семьях накануне употребляли в пищу куриное мясо, однако, по предварительным данным, покупалось оно в разных магазинах.

9 сентября трех членов одной семьи — мать, бабушку и 15-летнюю девочку — доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

По предварительным данным, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Столичные следователи выясняют все обстоятельства отравления. Для получения информации они выехали в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования данного уголовного дела.

Магазин на Совхозной улице, в котором был куплен арбуз, предварительно, ставший причиной отравления семьи, оцепили. В помещении работают сотрудники полиции.