Борис Титов объяснил, кто в стране может зарабатывать миллион рублей в месяц

Фото: Администрация президента РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав потребителей Борис Титов назвал профессии, позволяющие россиянам зарабатывать миллион рублей в месяц.

Он отметил, что данная сумма, по меркам Европы и США, не такая уж крупная. По его словам, прибыльными в России являются монопольные отрасли и сфера крупного бизнеса.

— Высокие посты — это и большая ответственность, и квалификация. Поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, потому, скорее, это оправданный уровень в тех сферах, где он есть, — объяснил Борис Титов.

По данным Росстата, в направлениях обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, финансов и страхования, науки и информации можно встретить подобные заработные платы. Однако уполномоченный при президенте РФ отметил, что уровень зарплаты необходимо проверять в инфраструктурных монополиях.

— Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться, — добавил он.

Борис Титов заключил, что топ-менеджеры должны хорошо зарабатывать в стране. При этом необходимо учитывать влияние монополии на экономику страны, цитирует слова политика РИА Новости.

Во вторник, 7 сентября, в Федеральной налоговой службе (ФНС) России рассказали, что больше всего среди самозанятых в России получают специалисты IT-сферы, юристы, проектировщики, психологи, консультанты и переводчики.