Владимир Ефимов: Новой функцией Портала поставщиков за четыре месяца воспользовались свыше 55 тысяч раз

Новый сервис Портала поставщиков заработал в России в мае текущего года. За это время функционалом определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению успели воспользоваться свыше 55 тысяч раз. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что более 230 тысяч поставщиков и 48 тысяч заказчиков пользуются сервисом в России.

— В мае 2021 года на Портале поставщиков был запущен функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению, который позволит сократить время для определения необходимой продукции. За четыре месяца этой услугой воспользовались более 55 тысяч раз, — заявил заместитель столичного мэра.

Владимир Ефимов добавил, что для московских заказчиков возможна функция создания СТЕ в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) без поставщика. Сейчас сервис обновил карточки контрактов, витрины работ и каталог товаров и услуг.

При этом на портале стал доступен новый сервис — автоматическое определение региона при входе на сайт.

— Ежемесячно на Портале регистрируются около четырех тысяч новых поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции — в среднем на право заключения одной сделки претендуют семь поставщиков. Все это свидетельствует о востребованности ресурса у бизнеса, — подытожил глава столичного департамента по конкурентной поликтике Иван Щербаков.

В августе портал поставщиков включили в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities — прим. «ВМ»). Он был опубликован по итогам встречи министров цифровой экономики «Группы двадцати» в начале августа в Италии.

Такой сервис повышает скорость проведения госзакупок и их прозрачность, а также дает больше возможностей для участия малого и среднего бизнеса в поставках.