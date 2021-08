Портал поставщиков получил признание на международном уровне

Фото: Pexels

Портал поставщиков, разработанный московскими специалистами, включили в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities), опубликованный по итогам встречи министров цифровой экономики «Группы двадцати» в начале августа в Италии.

Разработка повышает скорость проведения госзакупок и их прозрачность, а также дает больше возможностей для участия малого и среднего бизнеса в поставках. Портал позволяет заказчикам объективно оценить существующие на рынкепредложения и способствует развитию конкуренции.

— Портал поставщиков уже стал привычным инструментом для проведения госзакупок малого объема для многих регионов России. Его используют более 230 тысяч поставщиков, а также заказчики из 38 субъектов. Портал постоянно дополняется новыми сервисами и инструментами, которые упрощают для пользователей работу с закупками и расширяют аудиторию ресурса, — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, добавив, что в настоящее время пользоваться разработкой могут не только компании и предприятия, но и самозанятые, а также физические лица.

По словам министра, международное признание на уровне G20 подтверждает важность и эффективность таких решений, а также превращает Москву в ориентир в сфере цифровой трансформации для других городов мира.

Ежедневно на портале поставщиков заключается до полутора тысяч контрактов. Только за год объем закупок вырос в полтора раза. На первые шесть месяцев этого на портале заключили 265,7 тысячи сделок малого объема на сумму 36,5 миллиарда рублей. За аналогичный период 2020 года на маркетплейсе заключили 222,1 тысячи сделок на сумму 24,2 миллиарда рублей. Среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составило 13,5 процента, пишет официальный сайт мэра Москвы.

3 августа заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что количество регионов на столичном портале поставщиков выросло до 38. Новое соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков.