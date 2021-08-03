Количество регионов на столичном портале поставщиков выросло до 38
Заказчики из Омской области смогут проводить государственные закупки малого объема на портале поставщиков, всего на ресурсе работают представители 38 регионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 3 августа.
— Мы видим рост интереса к закупкам малого объема через портал поставщиков: только с начала года было заключено сделок на сумму 36,5 миллиарда рублей. Сегодня на портале зарегистрировано более 230 тысяч поставщиков, причем 40 процентов из них — это представители регионов России, — рассказал заммэра.
Столичные власти планируют расширять сотрудничество и заключать соглашения с новыми регионами, добавил Ефимов. Новое соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков.
Стороны планируют совместно работать над повышением эффективности госзакупок и корпоративных закупок в электронной форме. Также субъекты собираются способствовать развитию конкуренции при осуществлении таких закупок и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках для привлечения потенциальных поставщиков.
Наибольшее число соглашений о сотрудничестве было подписано в 2019 году — тогда к ресурсу присоединились 19 регионов. В пятерку регионов по числу поставщиков входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Из Омской области на портале уже зарегистрировано около 800 поставщиков, добавил он.
В конце июля сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков были заключены сделки на сумму 36,5 миллиарда рублей. Этот показатель в полтора раза превышает результаты первых шести месяцев 2020 года и более чем в три раза превосходит показатели 2019-го.