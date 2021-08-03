Количество регионов на столичном портале поставщиков выросло до 38

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Заказчики из Омской области смогут проводить государственные закупки малого объема на портале поставщиков, всего на ресурсе работают представители 38 регионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 3 августа.

— Мы видим рост интереса к закупкам малого объема через портал поставщиков: только с начала года было заключено сделок на сумму 36,5 миллиарда рублей. Сегодня на портале зарегистрировано более 230 тысяч поставщиков, причем 40 процентов из них — это представители регионов России, — рассказал заммэра.

Столичные власти планируют расширять сотрудничество и заключать соглашения с новыми регионами, добавил Ефимов. Новое соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков.

Стороны планируют совместно работать над повышением эффективности госзакупок и корпоративных закупок в электронной форме. Также субъекты собираются способствовать развитию конкуренции при осуществлении таких закупок и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках для привлечения потенциальных поставщиков.

Наибольшее число соглашений о сотрудничестве было подписано в 2019 году — тогда к ресурсу присоединились 19 регионов. В пятерку регионов по числу поставщиков входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Из Омской области на портале уже зарегистрировано около 800 поставщиков, добавил он.

В конце июля сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков были заключены сделки на сумму 36,5 миллиарда рублей. Этот показатель в полтора раза превышает результаты первых шести месяцев 2020 года и более чем в три раза превосходит показатели 2019-го.