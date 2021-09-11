Медведев заявил о необходимости углубления сотрудничества РФ и США в борьбе с терроризмом

Фото: Минобороны РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом. Такую идею он высказал в субботу, 11 сентября, в одном из интервью.

Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.

— А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками. Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом, — объяснил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что особенную роль в борьбе с терроризмом должно сыграть углубление союзничества между Россией и Америкой. Зампред Совбеза подчеркнул, что Штаты после 20 лет неудачной интервенции в Афганистане должны были понять, что необходимо «уничтожить зло», цитирует Дмитрия Медведева издание Gazeta.ru.

В пятницу, 10 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вообще произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.