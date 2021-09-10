Почему США не сбили самолеты, захваченные 11 сентября 2001 года

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В субботу, 11 сентября, мир вспоминает жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек. Высказывалось много версий, почему это событие вообще произошло и привело к столь большому количеству жертв, а также можно ли было его предотвратить, например, сбив самолеты. О том, почему этого не произошло и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет, — в материале «Вечерней Москвы».

Почему не сбили

Как объяснил авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, большинству захваченных самолетов позволили долететь до целей по нескольким причинам. Во-первых, на тот момент отсутствовали процедуры принятия решений в подобных ситуациях, и не было тех, кто был готов брать на себя ответственность за их исполнение. К тому же события развивались стремительно и непредсказуемо.

Во-вторых, США чисто психологически оказались не готовы к тому, что на их территории может произойти столь масштабный теракт. Подавляющее большинство атак злоумышленников прежде происходило где-то далеко, за океаном. Если даже в СССР и европейских странах в 1970-е — 1980-е годы захваты и попытки угона самолетов происходили регулярно, Америке удавалось этого долгое время избегать. Пилоты спокойно летали с открытой дверью в свою кабину, а досмотр пассажиров не был еще тщательным. На борт лайнеров и ножи спокойно проносили, и бутылки с водой, и много острых предметов. Так что 11 сентября США оказались просто в растерянности, считает эксперт.

— Самое главное, на что я бы обратил внимание, — это неготовность системы обеспечения авиационной безопасности США противодействовать самому факту захвата самолета. Может быть, предотвратить атаку на небоскребы важно, но важно не пустить террористов в самолет, тем более за штурвал. В США было все расслабленно. Не было рекомендаций, технологий, правил. Конечно же, все это привело к тому, что террористы смогли захватить самолеты, не имея серьезного оружия, со складными ножами, — пояснил Гусаров.

Правовая база

В-третьих, самолеты не сбили, потому что не везде в США по территории расставлены зенитно-ракетные комплексы, говорит спикер. А уничтожать лайнеры истребителями было рискованным делом, поскольку неизвестно, чем могло бы все закончиться. Вдруг террористы бы посадили гражданский борт и вступили в переговоры, задается вопросом собеседник «ВМ».

И четвертый фактор, по мнению авиаэксперта, — правовая база. Никто не имел права сбивать гражданские самолеты с заложниками на борту. Только после терактов 11 сентября во многих странах мира были выработаны решения о действиях в таких случаях.

В частности, в России действует закон «О противодействии терроризму», принятый в 2006 году. Согласно пункту 3 статьи 7, «если имеется достоверная информация об использовании воздушного судна как средства совершения теракта, допускается применение против него оружия и боевой техники». Правда, такую меру необходимо задействовать только в том случае, если все иные средства для принуждения лайнера к посадке и вступлению в переговоры с захватчиками исчерпаны.

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Мир не будет прежним

При этом в России, добавляет Гусаров, система авиационной безопасности одна из самых строгих в мире. Наша страна одной из первых столкнулась с захватом самолета в своей истории и уже выработала на этот счет свои подходы. В конце 1970-х — начале 1980-х пилоты даже брали с собой на работу табельное оружие. Сейчас такого нет, людей проверяют на входе в воздушную гавань и во время предполетного досмотра.

— У нас проверяют и на входе в аэропорт пассажиров, и в аэропорту. Затем багаж проверяется на багажной ленте и только потом попадает в самолет. Похожие правила есть далеко не везде. В Европе до сих пор проверяют выборочно при входе в здание аэровокзала. У нас многоуровневая система досмотра. Поскольку мы раньше столкнулись с угонами и терактами на борту, мы раньше и меры безопасности предприняли, о которых в западных государствах вспомнили после терактов 11 сентября, — объяснил специалист.

В целом после терактов 11 сентября, по мнению Романа Гусарова, мир изменился, и в сфере безопасности полетов он уже точно никогда не будет прежним. Если до атак на Всемирный торговый центр досмотр пассажиров проходил легко, сдача багажа тоже, то сейчас на борт уже просто так не пронесешь множество вещей, которые можно использовать в качестве оружия, заключил авиаэксперт.