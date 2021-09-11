Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 11 сентября, поздравил москвичей с Днем города.

«Дорогие москвичи!

К сожалению, и в этом году Москва встречает свой день рождения без массовых мероприятий и народных гуляний. Но все равно празднику — быть. Прежде всего в сердцах миллионов москвичей, которые искренне влюблены в свой родной город.

874-й год в жизни Москвы выдался непростым, но в то же время успешным и плодотворным.

Мы открыли новые станции Большой кольцевой линии метро. Пройдет совсем немного времени, крупнейшее в мире метрокольцо замкнется, и поездки по городу станут еще быстрее и удобнее для многих москвичей.

На маршруты вышел 700-й московский электробус — еще один большой шаг к переходу на современный, комфортный и экологичный общественный транспорт.

Жилые районы украсили десятки благоустроенных парков и скверов. А в центре мы не только привели в порядок набережные острова Балчуг, но и создали уникальное культурное пространство с исторической ГЭС-2.

Еще один яркий пример возрождения московской старины — кинотеатр «Художественный», который вновь открыл свои двери для зрителей.

Полным ходом идет реновация жилья: более 45 тысяч москвичей уже справили новоселье. 1 сентября детей приняли 25 новых школ и детских садов.

И, конечно, в День города мы обязаны вспомнить о главных героях нашего времени — медицинских работниках Москвы. Спасибо вам за ежедневную борьбу за наше здоровье.

Единство и сплоченность горожан помогают нам побеждать пандемию и осуществлять масштабные планы развития столицы.

С Днем рождения, любимый город!

С праздником, дорогие москвичи! Крепкого вам здоровья, благополучия добра, успехов и большого счастья!»

Ваш мэр Сергей Собянин