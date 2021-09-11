Проект «Спортивные выходные» позволит москвичам подготовиться к сдаче ГТО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подготовительные тренировки для сдачи норм ГТО в рамках реализации проекта «Спортивные выходные» проходят в четырех столичных парках каждые выходные до 10 октября. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе центра госуслуг города.

Занятия доступны на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) и в парках «Южное Бутово», «Печатники» и 850-летия Москвы.

Заместитель директор офисов госуслуг Александр Гребенкин отметил, что москвичи оставляют восторженные отзывы о тренировках и считают проект одним из самых интересных в столице.

— Мы рады, что у нас есть такая возможность — порадовать наших участников новыми тренировками, — добавил он.

Комплекс ГТО направлен на развитие спорта в стране и оздоровление нации. В его рамках представлены упражнения на силу, выносливость, быстроту, гибкость и координацию.

При этом в рамках «Спортивных выходных» каждые выходные в 10:00, 12:00 и 14:00 организуют бесплатные тренировки по йоге, стретчингу, dance mix, воркауту и функциональному тренингу.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что для участия в проекте необходимо записаться на занятие онлайн или в центрах госуслуг, а при посещении — предъявить действующий QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее тренер и учитель физкультуры в столичной школе № 305 Сергей Голдин назвал несколько правил питания для людей, активно занимающихся кардионагрузками.