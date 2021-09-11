Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

НКО организовали специальную программу для празднования Дня города в Москве

Виктория Сикерина

Город
НКО организовали специальную программу для празднования Дня города в Москве
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Некоммерческие организации (НКО) проведут более 150 мероприятий в честь празднования Дня города в столице. Программу праздника опубликовали в субботу, 11 сентября, на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках праздника москвичи и гости города познакомятся с деятельностью НКО и примут участие в различных активностях: выставках, мастер-классах, лекциях и экологических акциях.

Например, жители Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) смогут посетить тактильный сад «Шестое чувство» в Вешняковском проезде. В рамках мероприятия посетители увидят множество видов растений: хвойники, травы, овощные и ягодные культуры. При этом для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на площадке установили таблички со шрифтом Брайля.

В субботу, 11 сентября, москвичей приглашают на показательные выступления региональной спортивной общественной организации «Федерация тхэквондо «Юг» на Варшавском шоссе. Здесь горожан познакомят с историей возникновения и развития боевых видов спорта и работой организации, а также покажут основные приемы и техники борьбы.

А в воскресенье, 12 сентября, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы НКО организуют семейный праздник. На площадке родители и дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи фигурок из глины и рисованию.

Официальный сайт мэра Москвы добавил, что подробная программа празднования Дня города представлена на сайте «Душевная Москва».

В пятницу, 10 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» начнется 15 сентября.

Читайте также:
День городаНекоммерческие организации (НКО)праздничные мероприятия в столице
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте