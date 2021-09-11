НКО организовали специальную программу для празднования Дня города в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Некоммерческие организации (НКО) проведут более 150 мероприятий в честь празднования Дня города в столице. Программу праздника опубликовали в субботу, 11 сентября, на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках праздника москвичи и гости города познакомятся с деятельностью НКО и примут участие в различных активностях: выставках, мастер-классах, лекциях и экологических акциях.

Например, жители Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) смогут посетить тактильный сад «Шестое чувство» в Вешняковском проезде. В рамках мероприятия посетители увидят множество видов растений: хвойники, травы, овощные и ягодные культуры. При этом для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на площадке установили таблички со шрифтом Брайля.

В субботу, 11 сентября, москвичей приглашают на показательные выступления региональной спортивной общественной организации «Федерация тхэквондо «Юг» на Варшавском шоссе. Здесь горожан познакомят с историей возникновения и развития боевых видов спорта и работой организации, а также покажут основные приемы и техники борьбы.

А в воскресенье, 12 сентября, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы НКО организуют семейный праздник. На площадке родители и дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи фигурок из глины и рисованию.

Официальный сайт мэра Москвы добавил, что подробная программа празднования Дня города представлена на сайте «Душевная Москва».

В пятницу, 10 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» начнется 15 сентября.