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Прием заявок на конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» откроется 15 сентября

Илья Ашуров

Город
Прием заявок на конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» откроется 15 сентября
Фото: Pexels

Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» стартует 15 сентября. В этом году сумму гранта увеличили вдвое, а условия для его получения упростили. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, НКО помогают развивать в городе систему социальной поддержки. Конкурс «Москва — добрый город» призван обеспечить их финансирований на реализацию разного рода городских проектов. В этом году условия конкурса обновили.

— Одно из самых главных нововведений — увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, мы приняли решение, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше, — рассказала заместитель мэра.

В общей сложности на грантовую поддержку социально ориентированных НКО в этом году выделили 400 миллионов рублей. Заявки для участия в конкурсе будут приниматься с 15 сентября по 19 октября. Итоги подведут 30 ноября, сообщается на официальном сайте мэра.

Получить подробную информацию об условиях конкурса «Москва — добрый город» можно на портале проекта.

9 сентября Анастасия Ракова рассказала об инновациях в социальной сфере столицы, среди которых персонализированный подход к здоровью человека, выход здравоохранения за пределы медицинских учреждений, проактивность, открытость информации и процессов и коллаборация медицинских и других социальных структур.

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