Названы три ощущения, с которыми нужно срочно идти к кардиологу

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Чувство жжения в груди, ощущение удушья в течение нескольких минут, а также дискомфорт при физических нагрузках должны стать поводом обратиться к специалисту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев.

— Первым ощущением является жжение за грудиной, то есть в середине грудной клетки. Или уходящее в левую сторону: в левую лопатку или в левое плечо. Вторым ощущением, которое нельзя игнорировать, является асфиксия, возникающая при выходе из теплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород. И это ощущение длится от одной до пяти минут, — сказал собеседник «ВМ».

Третьим «звоночком» является любой дискомфорт в грудной клетке, который возникает при физических нагрузках. Например, если человек поднимается по лестнице или его работа связана с физическим трудом.

— При наличии хотя бы одного из перечисленных болевых ощущений необходимо обратиться к врачу, — заключил эксперт.